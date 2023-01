Andrés Guardado contempla el retiro en el Betis

"A mí me encantaría seguir, a día de hoy me siento con fuerzas, con ánimos, con ganas de seguir en activo y jugando un par de años más si puede ser, y si es en el Betis, mejor. Me encantaría mantenerme aquí y por qué no, retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos.