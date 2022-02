Guardado aplaude lucha y valentía de JJ Macías por ir a Europa

"El consejo es que si lo desean es que luchen por hacerlo y no ser den por vencidos. Tenemos un futbol y una cultura futbolística un poco rara que a veces confunden a los jóvenes. Se habla que es mejor quedarse en México en un buen equipo que venir a apostar a un equipo de la tabla baja en España o Inglaterra, no soy partidario de eso, le diría a los jóvenes que no se dejen confundir, que luchen por hacerlo".