El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que sin Superliga Europea ni el equipo merengue ni ninguno otro podrá hacer fichajes 'galácticos', como pudieran ser Kylian Mbappé y Erling Haaland, la próxima temporada.

"Sin la Superliga no habrá grandes fichajes, si no fluye el dinero. Ni para el (Real) Madrid ni para los demás. Ahora estamos trabajando para cerrar esta temporada. En general no habrá grandes fichajes", dijo Florentino Pérez en entrevista con el programa El Larguero de La Cadena Ser.

A pregunta expresa sobre si no puede contratar a Mbappé, el directivo dijo que no pasaría nada.

"Si Mbappé no viene este año nadie se va a pegar un tiro. Si las cosas no pasan, es porque no se pueden hacer. Creo que los socios están contentos con mi trabajo", aseveró.

En ese mismo sentido, el mandamás del equipo merengue dijo que no veía necesidad de renovar la plantilla.

”¿Por qué hay que renovar la plantilla?, si tenemos a los mejores jugadores del mundo", señaló.

“Ramos vino con 19, Marcelo con 18, Varane con 19... Tenemos una gran defensa. En la media, Modric es el mayor, el resto... no hay que hacer una revolución”.

Sobre el futuro de Zinedine Zidane al frente del equipo, Florentino Pérez dijo que no tiene duda de que el francés debe seguir en el banquillo.

"No me imagino que no siga Zidane. Tenemos a grandes jugadores, a jóvenes que están fuera y tienen que venir. Lo de ficha niños da resultado”, apuntó.