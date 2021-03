"Diez días antes del final de la ventana de transferencia, fui a París para hablar con Leonardo junto a Óscar Grau de Neymar. Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100 por ciento podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque era lo que necesitábamos. No se trata de qué jugador es mejor, pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo. Pero el presidente decidió fichar a Griezmann", apuntó Abidal.

"Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, así que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió", concreta Abidal.