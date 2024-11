“Lo de Josimar fue vacilón, salía un 28, pero no era el 28 nuestro, era de Saprissa. Josimar me comenta que el árbitro le dijo que él salía. Yo no me percaté, fue el preparado físico que me dijo ‘¿por qué Josimar está fuera?’ y ahí ya le dijimos al árbitro”, dijo el auxiliar en rueda de prensa.