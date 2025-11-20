Honduras anuncia la salida de Reinaldo Rueda como seleccionador
La Federación Hondureña puso punto final al vínculo con el colombiano Reinaldo Rueda tras el fallido cierre del clasificatorio.
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) confirmó el cierre del vínculo contractual con el seleccionador Reinaldo Rueda, después de que 'La H' quedara eliminada del Mundial de 2026, programado para celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.
“ Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026”, señaló el organismo en un comunicado difundido horas después del empate sin goles ante Costa Rica, resultado que dejó a ambas selecciones sin opciones de avanzar.
Rueda, quien en su primera etapa llevó al país al Mundial de Sudáfrica 2010, no pudo repetir la clasificación. Honduras acumula tres participaciones mundialistas: España 1982 bajo la dirección de José de la Paz Herrera, Sudáfrica 2010 con el propio Rueda, y Brasil 2014 con el colombiano Luis Fernando Suárez.
La FFH remarcó que asume su “responsabilidad” por el desenlace deportivo y adelantó que emprenderá un análisis profundo sobre el rendimiento del combinado nacional.
“En este sentido, se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección”, añadió la institución.
También subrayó que “el futbol de Honduras no puede bajar los brazos” y llamó a transformar la eliminación en una oportunidad para reconstruir el proyecto.
Honduras cerró la eliminatoria en el segundo puesto del Grupo C, con nueve puntos (dos victorias, tres empates y una derrota), por detrás de Haití, líder con once y clasificado a su segundo Mundial tras Alemania 1974.