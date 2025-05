“Me ha ido bien y mal porque también un jugador me quería romper la madre, me escondí para que no me la rompiera, se quita la camiseta y tenía rayas en las rayas. ‘Te voy a matar mexicano hijo de tu pinche madre’. ¡Órale vámonos!

“Fuertote, tatuado, abre un vestidor y no, aquí no. Vamos a otro y aquí tampoco. Y en el otro vestidor y ya vete a la chingada. Me escondía y no me pegó, me hubiera matado, me hubiera matado”, relató, ya con humor y menos temor, Javier Aguirre a TUDN.