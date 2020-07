El gerente general de Houston Dynamo, Matt Jordan , explicó por qué el club no quiso finalmente a Jürgen Damm en el podcast Soccer Matters .

"Hemos estado rastreando a Jürgen Damm por un tiempo y analizamos seriamente su situación. Tab Ramos, el cuerpo técnico y yo, sentimos que no encajaba bien. Cada vez que observas a un jugador, hay muchas cosas que intervienen en él. No es como, 'Ok, oye, agreguemos este jugador mañana'.