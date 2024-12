EL LEGADO DE CHUCKY LOZANO EN EUROPA

"Te lo diría como especial, porque la verdad he vivido cosas muy bonitas y cuando llegué a Holanda, fui el primer extremo que llegó acá, y la verdad que me fue muy bien, tanto en goles y asistencias. Llegar y ser campeón en el primer año y en el segundo igual me fue muy bien y dejar esa huella, porque los demás jugadores eran defensas y medios.