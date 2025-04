Harry Kane dice que le gustaría cambiar de futbol y no descarta jugar en NFL

Pero aunque ha demostrado que aún tiene mucho para dar en el futbol, el exjugador del Tottenham Hotspur no descarta 'cambiar de futbol' antes de retirarada.

“ Siento que aún me quedan muchos años para retirarme en el futbol. Pero cuando lo haga, definitivamente quiero explorar la posibilidad de ser pateador. Sé que será un trabajo duro . No espero simplemente a patear goles de campo”, dijo el británico en una entrevista con el medio Goal.

“ Requeriría mucha práctica. Pero sí, es algo que me encantaría. Llevo siguiendo la NFL unos 10 años y me encanta, así que me encantaría intentarlo”, agregó.