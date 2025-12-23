    Copa Africana de Naciones

    Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones

    Duelazos en Europa con Edson Álvarez y Johan Vásquez, además del Barcelona vs. Atlético de Madrid y la NFL.

    Por:Jaime Bernal
    Video La insólita razón por la que Edson Álvarez fue excluido del Fenerbahce

    Estamos a unos días de Navidad, pero la actividad futbolística no para en Europa donde este martes 23 de diciembre los mexicanos Edson Álvarez y Guillermo Ochoa verán acción.

    Además habrán grandes partidos como el Arsenal vs. Crystal Palace de la Carabao Cup

    También sigue la actividad de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 con tres juegos: RD Congo vs. Benín, Senegal vs. Botsuana y Túnez vs. Uganda.

    Horario para ver el Futbol Internacional

    Horario para ver el Futbol Internacional

    Copa Africana de Naciones, Jornada 3

    RD Congo vs. Benín | 6:30 am pm Centro de México, 7:30 am ET, 4:30 am PT de EEUU
    Senegal vs. Botsuana | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU
    Túnez vs. Uganda | 2 pm Centro de México, 3 pm ET, 12 pm PTde EEUU

    Carabao Cup

    Arsenal vs. Crystal Place | 2:00 pm Centro de México, 3:00 pm ET, 12:00 pm PT de EEUU

    Liga de Chipre

    AEL vs. AEK Larnaca | 11 am Centro de México, 12 pm ET, 9 am PT de EEUU

    Copa de Turquía

    Fenerbahçe vs. Besiktas | 11:15 am Centro de México, 12:15 pm ET, 9:15 am PT de EEUU

