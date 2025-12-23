Copa Africana de Naciones Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones Duelazos en Europa con Edson Álvarez y Johan Vásquez, además del Barcelona vs. Atlético de Madrid y la NFL.

Video La insólita razón por la que Edson Álvarez fue excluido del Fenerbahce

Estamos a unos días de Navidad, pero la actividad futbolística no para en Europa donde este martes 23 de diciembre los mexicanos Edson Álvarez y Guillermo Ochoa verán acción.

Además habrán grandes partidos como el Arsenal vs. Crystal Palace de la Carabao Cup

También sigue la actividad de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 con tres juegos: RD Congo vs. Benín, Senegal vs. Botsuana y Túnez vs. Uganda.

Horario para ver el Futbol Internacional

Copa Africana de Naciones, Jornada 3

RD Congo vs. Benín | 6:30 am pm Centro de México, 7:30 am ET, 4:30 am PT de EEUU

Senegal vs. Botsuana | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU

Túnez vs. Uganda | 2 pm Centro de México, 3 pm ET, 12 pm PTde EEUU

Carabao Cup

Arsenal vs. Crystal Place | 2:00 pm Centro de México, 3:00 pm ET, 12:00 pm PT de EEUU

Liga de Chipre

AEL vs. AEK Larnaca | 11 am Centro de México, 12 pm ET, 9 am PT de EEUU

Copa de Turquía