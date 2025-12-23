Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones
Duelazos en Europa con Edson Álvarez y Johan Vásquez, además del Barcelona vs. Atlético de Madrid y la NFL.
Estamos a unos días de Navidad, pero la actividad futbolística no para en Europa donde este martes 23 de diciembre los mexicanos Edson Álvarez y Guillermo Ochoa verán acción.
Además habrán grandes partidos como el Arsenal vs. Crystal Palace de la Carabao Cup
También sigue la actividad de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 con tres juegos: RD Congo vs. Benín, Senegal vs. Botsuana y Túnez vs. Uganda.
Horario para ver el Futbol Internacional
Horario para ver el Futbol Internacional
Copa Africana de Naciones, Jornada 3
RD Congo vs. Benín | 6:30 am pm Centro de México, 7:30 am ET, 4:30 am PT de EEUU
Senegal vs. Botsuana | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU
Túnez vs. Uganda | 2 pm Centro de México, 3 pm ET, 12 pm PTde EEUU
Carabao Cup
Arsenal vs. Crystal Place | 2:00 pm Centro de México, 3:00 pm ET, 12:00 pm PT de EEUU
Liga de Chipre
AEL vs. AEK Larnaca | 11 am Centro de México, 12 pm ET, 9 am PT de EEUU
Copa de Turquía
Fenerbahçe vs. Besiktas | 11:15 am Centro de México, 12:15 pm ET, 9:15 am PT de EEUU