    Futbol

    ¡Es en serio! Flamengo quiere ser una nación, le pidió a la ONU que la reconozca

    El vocero del conjunto brasileño es el histórico Zico, ex jugador del mengao y de la verdeamarelha.

    Por:
    TUDN
    Video ¿Qué? Flamengo quiere ser una nación, ya le pidió a la ONU que la reconozca

    Cuarenta y cinco millones de seguidores. Una misma bandera, una misma cultura, un mismo sentimiento. Música, historias, héroes, costumbres, tradiciones y principalmente un pueblo esparcido por todo el mundo parecen suficientes argumentos por los que Flamengo ha pedido a la ONU convertirlo en la primera nación simbólica y cultural del planeta.

    Así, lo expresó el club a través de un video en sus redes sociales y hasta una petición que se puede firmar existe ( peticao.flamengo.com.br), y su portavoz y rostro reconocido es Zico. Uno de los más grandes del mengao.

    PUBLICIDAD

    "Señoras y señores hoy estoy aquí, no sólo como ídolo del Flamengo, sino como portavoz de una identidad que va más allá de lo deportivo: la Nación Roji-Negra", asegura el legendario mediocampista.

    "Hago esto porque Flamengo no es solo un equipo de futbol o una potencia depotiva. Flamengo es una nación, si fuéramos un país seríamos la trigésima sexta con la mayor población del mundo. Somos más de 45 millones de personas unidas por la misma bandera, por una misma cultura y por el mismo sentimiento que atraviesa generaciones".

    "Por eso en el nombre de la Nación Roji-Negra vengo a declarar la intención oficial del Flamengo en ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como la primera nación simbólica y cultural del planeta", sigue el crack con sus argumentos.

    Para a continuación pedir firmar la petición para que todo vaya cobrando forma..

    "Una nación que tiene su música, sus historias, sus héroes, costumbres, tradiciones y principalmente un pueblo esparcido por todo el mundo. Si tú apoyas nuestra causa, firma la petición para que la ONU conceda a la Nación Roji-Negra el estatus de la primera nación simbólica y cultural del mundo. Saludos Roji-Negros", finaliza.

    Flamengo es uno de los clubes con más tradición en Brasil. Con sus alrededor de 45 millones de fans es el equipo con el mayor número de hinchas del continente americano.

    Ha ganado siete veces el brasileirao, tres veces la Copa Libertadores, una vez la Copa Intercontinental y en el pasado Mundial de Clubes 2025 alcanzó los Octavos de Final.

    PUBLICIDAD

    En la actualidad marcha como líder del campeonato brasileño con 47 puntos.

    Video Neymar se hace viral después de mostrar esto en la cancha

    Más sobre Futbol

    2 min
    Edson, ya tiene nuevo técnico

    Edson, ya tiene nuevo técnico

    1 min
    Partidos hoy martes 9 de septiembre: México enfrenta a Corea del Sur

    Partidos hoy martes 9 de septiembre: México enfrenta a Corea del Sur

    1 min
    ¡Se arma la campal en partido de futbol amateur en Guadalajara!

    ¡Se arma la campal en partido de futbol amateur en Guadalajara!

    1 min
    Cristiano Ronaldo responde a polémica tras empujar a aficionado

    Cristiano Ronaldo responde a polémica tras empujar a aficionado

    1 min
    Drama en partido de futbol: abejas interrumpen el cotejo y jugadores se tiran al césped

    Drama en partido de futbol: abejas interrumpen el cotejo y jugadores se tiran al césped

    Relacionados:
    FutbolFlamengoZico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD