Video ¿Qué? Flamengo quiere ser una nación, ya le pidió a la ONU que la reconozca

Cuarenta y cinco millones de seguidores. Una misma bandera, una misma cultura, un mismo sentimiento. Música, historias, héroes, costumbres, tradiciones y principalmente un pueblo esparcido por todo el mundo parecen suficientes argumentos por los que Flamengo ha pedido a la ONU convertirlo en la primera nación simbólica y cultural del planeta.

Así, lo expresó el club a través de un video en sus redes sociales y hasta una petición que se puede firmar existe ( peticao.flamengo.com.br), y su portavoz y rostro reconocido es Zico. Uno de los más grandes del mengao.

PUBLICIDAD

"Señoras y señores hoy estoy aquí, no sólo como ídolo del Flamengo, sino como portavoz de una identidad que va más allá de lo deportivo: la Nación Roji-Negra", asegura el legendario mediocampista.

"Hago esto porque Flamengo no es solo un equipo de futbol o una potencia depotiva. Flamengo es una nación, si fuéramos un país seríamos la trigésima sexta con la mayor población del mundo. Somos más de 45 millones de personas unidas por la misma bandera, por una misma cultura y por el mismo sentimiento que atraviesa generaciones".

"Por eso en el nombre de la Nación Roji-Negra vengo a declarar la intención oficial del Flamengo en ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como la primera nación simbólica y cultural del planeta", sigue el crack con sus argumentos.

Para a continuación pedir firmar la petición para que todo vaya cobrando forma..

"Una nación que tiene su música, sus historias, sus héroes, costumbres, tradiciones y principalmente un pueblo esparcido por todo el mundo. Si tú apoyas nuestra causa, firma la petición para que la ONU conceda a la Nación Roji-Negra el estatus de la primera nación simbólica y cultural del mundo. Saludos Roji-Negros", finaliza.

Flamengo es uno de los clubes con más tradición en Brasil. Con sus alrededor de 45 millones de fans es el equipo con el mayor número de hinchas del continente americano.

Ha ganado siete veces el brasileirao, tres veces la Copa Libertadores, una vez la Copa Intercontinental y en el pasado Mundial de Clubes 2025 alcanzó los Octavos de Final.

PUBLICIDAD

En la actualidad marcha como líder del campeonato brasileño con 47 puntos.