Video Facundo recuerda cuando 'mató' a Chespirito en entrevista con Maradona

Facundo no pierde su hilaridad en ningún momento y recordó en La Casa de los Famosos México una jocosa broma que le hizo a Diego Maradona hace algunos años durante una entrevista. Le dijo al astro argentino que Chespirito había muerto.

Y es que el comediante mexicano que encarnaba al Chavo del 8 era el ídolo del campeón del mundo en México 86 y su reacción fue imperdible, también la anécdota.

"Le apliqué a Maradona la de que Chespirito había muerto. Pagamos cinco mil dólares o cincuenta mil dólares, era un putazo. Era medio millón de pesos. Sacó mi compu y tenía todo un Powerpoint de cosas que él me tenía que reaccionar", dijo el conductor a sus compañeros de La Casa de los Famosos México.

"Y me dicen no la cagues con Maradona porque ya cobró y si se dá cuenta de algo, si algo no le gusta se para y se va. El contrato dice que se puede parar en el momento que quiera", explicó.

Al mencionar a Chespirito, Diego le comentó lo que representaba para él, según cuenta.

"Chespirito, El Chavo. Esto es mi terapia. Hoy lo pusimos en la mañana, ponemos los videos, los llevo a todas partes cuando estoy bajoneado", le aseguró al argentino.

De pronto, sin previo aviso, Facundo le soltó: "murió, ¿sabías?".

"No, no, no. ¿Cómo que murió?", reaccionó Maradona.

"No es cierto, está vivo", se desdijo rápidamente el mexicano.

"Para, sos un hijo de puta. La puta que te parió. Se me paró el corazón", respondió el futbolista.

Lo que vino después fue una reacción inesperada del que fuera campeón de la Serie A de Italia con el Napolés de Italia y jugador del FC Barcelona y del Boca Juniors.

"Al principio no lo tomó a bien, dije ya valió verga. En mi tercer pregunta me fui a la mierda. No llevo ni un minuto. Ya se acabó esta madre", recordó Facundo.

Y añadió, "dice ( Maradona) 'para, para. No corten. Esto que no se edite, este tipo es un hijo de puta. Esto que se grabe, que no se recorte'. Como que ya empezó a bromear y yo ya la que sigue", finalizó la jocosa anécdota el conductor entre risas de sus compañeros.