Video ¡Insólito! Jugadores se despiden con el mismo mensaje… ¿ChatGPT?

El mercado de fichajes en el futbol siempre trae consigo sentimientos encontrados, si bien hay emoción por nuevos retos y felicidad por dar el salto a otro equipo de mayor jerarquía, también hay despedidas, homenajes y, en algunas ocasiones, hasta lágrimas.

Sin embargo, algo insólito ocurrió en los últimos días: dos futbolistas, de dos diferentes nacionalidades, clubes y ligas se despidieron de sus equipos y aficiones con el mismo mensaje.

El portugués Fábio Silva y el nigeriano Christantus Uche ficharon por el Borussia Dortmund y Crystal Palace procedente de Wolves y Getafe, respectivamente.

Lo sorprendente es que ambos delanteros publicaron una carta de despedida en sus redes sociales con el mismo texto, palabra por palabra. Lo único diferente es que al final cambiaron la etiqueta del equipo. Silva mencionó a Wolves y Uche al Getafe.

Se cree que ambos futbolistas hicieron uso de la inteligencia artificial (IA) para generar el mensaje. Tras darse cuenta, algunos fans mostraron su indignación en los comentarios.

Fábio Silva fue el primero que publicó la carta, mientras que Uche lo hizo cuatro días después.

El portugués jugará en el Borussia Dortmund tras su paso por Wolverhampton, Las Palmas, Rangers, PSV, Anderlecht y Porto.