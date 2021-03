Eugenio Pizzuto emigró e Europa con 18 años de edad y no se arrepiente de haberlo hecho tan joven, al contrario, considera que fue la mejor decisión pues no cree que sea un requisito consolidarse en México para poder llegar al Viejo Continente, y no porque el nivel en su país sea bajo sino para adquirir conocimientos que no sabe que aquí los obtendría.

“Yo siempre he pensado que el futbol europeo es de clase mundial, ahí están las mejores cinco ligas, yo en lo personal creo que no necesitas quedarte aquí a consolidarte en primera división, cada quien tiene su punto de vista y lo respeto, pero yo en mi opinión pienso que irme allá de joven me va a ayudar, aunque no esté jugando ahorita, me va ayudar a desarrollarme de distintas formas que tal vez en México no las lograría aprender.