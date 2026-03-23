    Futbol

    Presentada la Copa Escolar Mundialito 2026

    Autoridades de la SEP, la Conade y la FMF, además, anunciaron Concurso Nacional de Dominadas para Mujeres.

    Por:
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    Video La FMF hace la entrega oficial de Gafetes FIFA a árbitros mexicanos

    Como parte de una alianza institucional entre la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y la Federación Mexicana de Futbol fue anunciada este martes la Copa Escolar Mundialito 2026.

    Al igual que programas y actividades previas al Mundial 2026 como " Jugamos Todos", como base metodológica del torneo, y el Concurso Nacional de Dominadas para Mujeres.

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    La Copa Escolar de Futbol, se explica en un comunicado, "retoma la experiencia del Torneo Nacional de Futbol Escolar realizado el año pasado" y se contempla la participación de primarias y secundarias con lo que habría un incremento de cinco veces el número de escuelas participantes.

    El formato será de futbol 5, "diseñado para aprovechar las canchas multiusos escolares, fomentar la participación y facilitar el aprendizaje del juego" se explica en el documento.

    Como se dijo antes la base metodológica de la competencia será el programa "Jugamos Todos" que estára enfocado en ejercicios y retos organizados en distintos niveles para "el desarrollo de habilidades motrices y fundamentos técnicos" y cuyo contenido estará disponible en la plataforma oficial de la FMF.

    Además, durante el torneo se contará con presencia de visores de Selecciones Nacionales y clubes de la Liga MX para identificar y dar seguimiento al talento de los participantes como ya ocurrió en la edición anterior, y estará vínculado con el programa "El Camino" que busca talento en categorías Sub 14 y Sub 15.

    Los ganadores del Mundialito Escolar 2026, como incentivo adicional, podrán asistir a un partido de la Selección Mexicana y convivir con las y los jugadores para vivir "la experiencia de representar al país".

    Finalmente, el Gobierno de México anunció el Concurso Nacional de Dominadas para Mujeres que busca promover la actividad física y la participación femenina en el país. Las triunfadoras serán premiadas con un boleto para asistir al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

    Video ¡Presentan el avión de la Selección Mexicana!
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