Enrique 'Paleta' Esqueda sueña con retirarse lejos de México

"Espero terminar jugando, aunque sea un par de añitos, que no me retire el Coronavirus y si lo puedo hacer fuera de México, mucho mejor. Las experiencias fuera de México fueron únicas y fue lo que más me atrajo, espero poderme ir uno o dos años para retirarme jugando al futbol.

"Tuve un trago muy amargo en México por el que me tuve que mover para seguir jugando, desagradable, lo que sucede en nuestro país con la administración, pero nunca le he tenido miedo al cambio, la zona de confort nunca ha sido un problema para mí, me he ido a lugares muy exóticos y eso te abre mucho el panorama", explicó el atacante.