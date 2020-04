El momento crítico que cambió la vida de 'Chicharito' Hernández

"Yo no podía hacer nada; no podía gastar más. Yo decidí ayudar a mi familia y pagar los gastos de esa casa. Recuerdo que ese día era un entrenamiento doble y yo voy de Bumgambilias a Verde Valle y tengo que tomar el Periférico. Eran 3:30, estaba haciendo mucho calor y quería prender el aire. Vi la gasolina que quedaba y faltaban dos días más para poder ponerle dos días más para poder ponerle gasolina. Entonces pensé que tenía que bajar la velocidad y bajar los vidrios, con el airecito que era muy caliente. Y así llegué, llegué sudando y hasta me bromearon de que si me había ido corriendo o qué. No tenía que dar explicaciones, solo era carrilla", añadió durante una charla en Instagram con Sergio Dipp.