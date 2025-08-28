El futuro del futbol hispano brilló en Alianza Los Ángeles

El pasado 23 y 24 de agosto, el talento hispano brilló en el séptimo y penúltimo evento del Tour de Alianza de Futbol 2025, celebrado en el San Bernardino Soccer Complex, donde 29,084 aficionados fueron testigos de un fin de semana inolvidable.

A pesar de la lluvia y el intenso calor, el futbol fue protagonista: se entregaron 60 invitaciones de visores de la Liga MX y la MLS para que jugadores participen en próximas pruebas con clubes profesionales. Algunos futbolistas recibieron más de una invitación, lo que demuestra la calidad y proyección de su talento. Esta cifra reafirma la misión de Alianza de Futbol de abrir puertas y ofrecer a la comunidad hispana un camino real hacia el profesionalismo.

Los scouts de Allstate Sueño Alianza, junto con visores de equipos como América, Atlas, Chivas, Tigres, Pachuca, Puebla, LAFC, LA Galaxy, Real Salt Lake, entre otros, fueron quienes extendieron estas oportunidades, reafirmando que Los Ángeles sigue siendo una de las canteras de mayor talento en el fútbol juvenil de Estados Unidos.

Además, Alianza otorgó cinco pases directos al Nacional de Allstate Sueño Alianza, que se disputará del 19 al 23 de octubre en la IMG Academy de Bradenton, Florida. Los seleccionados fueron:

Osiris Franco

Sebastián Parada

Jonathan Valenzuela

Anthony Juárez



Adam Barajas



Estos jugadores viajarán a Florida para competir junto con los mejores 64 talentos de todo el Tour, manteniendo vivo su sueño de convertirse en profesionales.

Grandes Campeones en la Cancha:

ViX Alianza Femenil (categoría abierta): El equipo SFV se coronó campeón y se llevó a casa un premio de $2,000 USD.

Copa Alianza (categoría abierta varonil): Mesoamérica refrendó su título y aseguró un premio de $10,000 USD.

Copita Alianza: Coronó a 10 nuevos equipos campeones en distintas categorías juveniles e infantiles.

Alianza 5v5: Definió a cinco equipos campeones en el torneo relámpago también juvenil e infantil.

Más que Futbol

En las gradas y en el área de Sponsor Village se vivió un gran ambiente familiar, donde miles de familias disfrutaron no solo de los partidos, sino de una experiencia que mezcla deporte, cultura y comunidad.

Como en cada ciudad del Tour, Chobani puso el sabor con sus deliciosos yogurts, mientras que King’s Hawaiian hizo lo propio con su pan y divertidas actividades para toda la familia, donde además se podían llevar premios. La activación de Chobani contó con la presencia especial de Christian Ramirez, jugador del primer equipo del LA Galaxy, quien convivió con los jóvenes y sus familias, generando un momento único para los asistentes.

Fue un fin de semana donde el fútbol unió generaciones y reafirmó la misión de Alianza: darle a la comunidad hispana el lugar que merece en el futbol de Estados Unidos.