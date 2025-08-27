Video ¡A un año de su muerte! Nacional recuerda a Juan Izquierdo con un emotivo video

Juan Izquierdo cumple un año de fallecido este 27 de agosto y el club Nacional de Uruguay publicó un emotivo video en el que lo recuerda y homenajea, además hace unos días retiró el número tres por tiempo indefinido.

"A un año de la partida de Juan, su recuerdo nos acompaña y su legado permanecerá para siempre en los corazones de todos los Tricolores", se lee en el mensaje publicado por el club en X.

En las imágenes, se muestra a Juan en distintos momentos dentro de la institución: entrenando, calentando, celebrando algún gol, en alguna sesión de fotos o entrevista, pero siempre sonriendo y es justamente es lo que hace hincapíe el equipo sobre el jugador.

Y cierra el video con la frase: " Te recordamos siempre con tu sonrisa".

Unos días antes, el 22 de agosto del 2025, justo cuando se cumplió un año de que Izquierdo se desvaneció en el Estadio Morumbi de Sao Paulo por una arritmia durante el encuentro entre Sao Paulo y Nacional de Copa Libertadores, jugadores y directivos de Nacional recibieron a su familia de Izquierdo en la Ciuda Deportiva Los Céspedes donde homenajearon al que fuera defensa.

En el mismo acto, se anunció el retiro del número tres, que portaba Juan, por tiempo indefinido.

Por otro lado, también trascendió que la Conmebol no ha aportado nada en el tema económico a la familia del jugador, luego de que falleciera tras los hechos ocurridos en un partido organizado por la confederación que rige el balompié sudamericano.

Y que por lo mismo, la familia viajará a Paraguay, sede del organismo, para solicitar que brinde el apoyo.

En la actualidad, la familia recibe un subsidio producto de un convenio entre la Mutual con la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF). Durante ocho años recibirá el salario de Juan Izquierdo al ciento por ciento. Nacional aportará 70 por ciento y la AUF el 30.

Los hechos

Juan Manuel Izquierdo falleció el 27 de agosto de 2024 en Sao Paulo, donde se encontraba internado desde el 22 de agosto, día del juego entre Sao Paulo y Nacional, por un cuadro neurológico crítico.

El jugador, inició el partido en la banca e ingresó en el segundo tiempo. En los minutos finales del encuentro, se desplomó tras una arritmia.

De inmediato, se retiró en ambulancia del Morumbi y fue trasladado al hospital Albert Einstein donde debió ser reanimado a su llegada con un desfibrilador tras entrar en paro cardíaco. Lo cual le generó daño neurológico irreversible.

Los médicos, entonces, le mantuvieron sedado y con respiración mecánica en la unidad de cuidados intensivos.

Luego de mostrar una progresión los días posteriores, el 26 de agosto empeoró por un cuadro neurológico crítico y finalmente murió el día 27.