Abogado de la víctima espera hasta 10 años de cárcel para Omar 'N'

El abogado Juan Soltero, representante legal de la víctima en el caso de Omar Bravo, señaló este viernes que el exfutbolista podría ser vinculado a proceso y enfrentar una condena de entre cinco y diez años de prisión por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Esto último debido a que uno de los hechos imputados habría ocurrido cuando la víctima era menor de 12 años. Antes de reanudarse la audiencia inicial, el litigante consideró inviable una suspensión condicional del proceso, por lo que Omar “N” permanecería en prisión durante la investigación judicial.

“Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años, eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, explicó Soltero.

El abogado detalló que la suspensión condicional solo procede en delitos con penas menores a cinco años y sin oposición de la víctima.

“En este caso nosotros indudablemente nos opondríamos a una suspensión condicional del proceso, primeramente por el riesgo de la víctima. Si este sujeto sale, imagínense nada más la menor o la mamá, ¿qué les espera?”, advirtió.