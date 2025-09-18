José Mourinho, uno de los directores técnicos más cotizados en el futbol de Europa, no tardó en encontrar nuevo equipo después de su salida del Fenerbahce de Turquía, éste que recién había fichado al mexicano Edson Álvarez.

Fue la eliminación en los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026 que José Mourinho fue eliminado con Fenerbahce por Benfica lo que propició su salida del club turco y que semanas después se convirtió en el estratega de las Águilas lusitanas.

PUBLICIDAD

Este jueves, SL Benfica anunció de manera oficial a José Mourinho como su nuevo entrenador después del cese de Bruno Lage tras la sorpresiva derrota como local frente al Qarabag de Azerbaiyán en la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Benfica anunció que llegó a un acuerdo contractual con José Mourinho hasta el final de la temporada 2026-2027; sin embargo, “10 días después del último partido oficial de la temporada deportiva 2025/26 , en las mismas condiciones, tanto Benfica como el entrenador podrán optar por no continuar el contrato para la temporada deportiva 2026/27”, indicó el comunicado del club.

Durante la conferencia de prensa, José Mourinho incluso comentó que dirigir al Fenerbahce fue un error después de su paso por la Roma de Italia.

"Cometí un error yendo al Fenerbahçe, pero lo di todo hasta el último día. Ningún otro club que haya entrenado antes ha sido capaz de hacerme sentir tan motivado como el Benfica”, indicó José Mourinho en su presentación al frente de las Águilas.