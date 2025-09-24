Video ¡Gol de Mancini! Entra como flecha y de cabeza manda el balón a las redes

Con goles de los centrales Evan N’Dicka y Gianluca Mancini, la Roma se impuso como visitante 1-2 al Nice en el arranque de la primera jornada de la Fase de Liga en la UEFA Europa League 2025-2026 en un duelo que vino de menos a más y revolucionado en el segundo tiempo.

N’Dicka marcó con un testarazo en un tiro de esquina por izquierda al 52’ para que tres minutos después fuera Mancini quien entrara como bala al área y empujara la pelota en un servicio por izquierda de Tsimikas.

Fue en la recta final del encuentro en el que un descuido del cuadro romano cedió un penal bien cobrado por Terem Moffi al minuto 77 para acortar distancias y empujar al equipo del Nice hacia el empate sin conseguirlo ante una Roma que cerró filas.

Ahora, la Roma recibirá en casa a otro conjunto de Francia, el Lille, para la Fecha 2 de la UEFA Europa League, en tanto el Nice visitará al Fenerbahce en espera de que se dé en ansiado debut del mexicano Edson Álvarez con el conjunto turco.

EDSON ÁLVAREZ SE QUEDA SIN JUGAR CON FENERBAHCE EN LA UEFA EUROPA LEAGUE

El mexicano aún se encuentra en rehabilitación y no fue considerado para el partido ante el croata GNK Dinamo, que se impuso 3-1 en el Stadion Maksimir, Zagreb, de Croacia.