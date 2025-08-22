¿Cuántos mexicanos han jugado en Turquía tras fichaje de Edson Álvarez?

Video La inédita lista de mexicanos en el futbol de Turquía

Edson Álvarez se convirtió en nuevo jugador del Fenerbahçe de Turquía y con ello se unió a una exclusiva lista de futbolistas de México que han jugado en ese país.

No son muchos, pero hubo uno que dejó una historia grata con un final triste, como pasó con Antonio de Nigris y su repentino fallecimiento, que no fue ahí sino en Grecia tras dejar ese país.

MEXICANOS QUE HAN JUGADO EN TURQUÍA



Son un total de cuatro futbolistas nacidos en México y un naturalizado que han militado en el futbol de Turquía, con el caso especial del último, ya que lo hizo antes de conseguir la nacionalidad mexicana.





SERGIO ALMAGUER

En 2002 el defensa mexicano fue fichado por el Galatasaray, donde tuvo acción apenas en siete partidos, cuatro de liga y tres en la UEFA Champions League en esa temporada.





ANTONIO DE NIGRIS

El trotamundos mexicano estuvo tres años con Gaziantepspor (2006-07), Ankaraspor (2007-08) y Ankaragücü (2008-09). Jugó un total de 78 partidos, con 20 goles y 8 asistencias en su paso por Turquía.



GIOVANI DOS SANTOS

El campeón con México en el Mundial Sub-17 y promesa del futbol mexicano, aterrizó en tierras otomanas para la temporada 2009-2010 tras salir del Barcelona. Su saldo fue de 14 partidos con tres asistencias y sin gol.





DIEGO REYES

El último legionario en Turquía fue el actual defensa del Querétaro, quien militó en el Fenerbahçe en 2018-2019, con solo un año y ocho partidos disputados.





SOFÍA ÁLVAREZ

La única exponente del futbol femenino de México en Turquía fue esta joven futbolista que tuvo acción con el Besiktas en la campaña 2023-24 nada más.



