Drama en partido de futbol: abejas interrumpen el cotejo y jugadores se tiran al césped
¡Insólito! Esto fue lo que pasó en pleno desarrollo de partido de futbol cuando abejas hicieron su aparición.
Por:
Fernando Vázquez.
Video Insólito: abejas interrumpen partido
Un intenso drama se vivió en pleno partido de futbol con un ataque de abejas que orilló a que todos los involucrados en la cancha tuvieron que arrojarse al césped.
El juego entre City FC Abuja y JKU FC, correspondiente al Tanzanite Premier Season Tournament, en el Estadio Krawaa, tuvo que ser detenido al minuto 78, debido a la presencia de los insectos.
