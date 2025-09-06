    Futbol

    Drama en partido de futbol: abejas interrumpen el cotejo y jugadores se tiran al césped

    ¡Insólito! Esto fue lo que pasó en pleno desarrollo de partido de futbol cuando abejas hicieron su aparición.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Insólito: abejas interrumpen partido

    Un intenso drama se vivió en pleno partido de futbol con un ataque de abejas que orilló a que todos los involucrados en la cancha tuvieron que arrojarse al césped.

    El juego entre City FC Abuja y JKU FC, correspondiente al Tanzanite Premier Season Tournament, en el Estadio Krawaa, tuvo que ser detenido al minuto 78, debido a la presencia de los insectos.

    Futbol

