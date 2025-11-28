Video ¡Quiñones se luce con GOLAZO en la Copa del Rey saudí!

Julián Quiñones volvió a brillar con goles en su club Al-Qadisiya, pero cayó en la ronda de Cuartos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

Al-Qadisiya tenía la inmejorable oportunidad de concretar su revancha ante Al-Ahli Saudí una semana después de que este les derrotara 2-1 en partido correspondiente a la liga.

Ambos equipos volvían a verse las caras, pero esta vez en una fase de eliminación directa y Al-Qadisiya no tardó en dar el primer golpe de autoridad, pues a los 10 minutos, Mateo Retegui abrió el marcador al avivarse de un rebote en el área y rematar de primera intención en medio de las piernas del arquero.

A la media hora de juego, Julián Quiñones se hizo presente en el marcador para aumentar a dos goles la ventaja de su equipo. El delantero mexicano tomó el balón en el área grande ligeramente pegado a la banda, se perfiló angulo a primer poste y sacó potente disparo que se coló por el ángulo para el 0-2 parcial.

De esta forma, Quiñones marcaba su décimo gol en 9 partidos disputados en la actual temporada.

Al-Ahli logró recortar distancia minutos después del gol de Quiñones, pero en tiempo agregado, a nada del descanso, Mateo Retegui devolvía la tranquilidad a los suyos con su doblete desde el manchón penal para el 1-3.

La segunda parte fue de pesadilla para los visitantes. En poco más de 10 minutos, Al-Ahli logró anotar el segundo y tercer gol para añadir dramatismo a la serie de eliminación directa y prolongar el partido.