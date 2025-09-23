    Cruz Azul

    Cruz Azul ya tendría rival para la Semifinal de la Copa Challenger 2025 siempre y cuando cumpla este complicado, pero no imposible requisito.

    Resulta que el Pyramids FC eliminó el martes a Al-Ahli de la segunda ronda de la Copa Intercontinental por marcador de 1-3.

    Esto significa que el club egipcio ha avanzado a la Semifinal de la Copa Challenger 2025 a espera de su rival que saldrá del enfrentamiento entre el campeón de la Concacaf Champions Cup, Cruz Azul, y el ganador de la Copa Libertadores, el cual aún es una incógnita, pues el torneo se encuentra en la fase de cuartos de final.

    Si La Máquina de Nicolás Larcamón logra vencer al campeón sudamericano --las apuesas perfilan al Palmeiras--, el equipo mexicano enfrentaría en duelo directo al Pyramids FC para avanzar a la final, que sería ante el campeón de la UEFA Champions League, París Saint-Germain.

    ¿QUÉ ES LA COPA CHALLENGER?

    En el intento de la FIFA por revivir a la antigua Copa Intercontinental, el organismo mundial del futbol dio a conocer la creación de la Copa Challenger para definir al segundo equipo finalista del partido intercontinental, siendo el primero y de manera automática el ganador de la UEFA Champions League.

    La Copa Challenger se juega entre el ganador del enfrentamiento entre el campeón de la Concacaf Champions Cup y Copa Libertadores, también conocido como el Derbi de las Américas, y el vencedor de la Copa África-Asia-Pacífico en la que juegan los campeones de la Champions League de África, de la de Asia y de la de Oceanía.

