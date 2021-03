En pleno Día Internacional de la Mujer, Cristian Pavón , jugador de Boca Juniors y ex de Los Angeles Galaxy , fue imputado por la fiscalía de Alta Gracia por supuesto abuso sexual con acceso carnal.

“Solo deseo que la justicia sea justa porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Aun año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo”, dijo en su momento la supuesta víctima en su cuenta de Instagram.