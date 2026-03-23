Futbol Cristian, Brayan y Mayer Gil Hurtado se juntan otra vez con La Selecta Los hermanos están en la plantilla de La Selecta para los juegos de la próxima fecha FIFA.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Se juntan otra vez los tres hermanos Gil Hurtado con El Salvador

Con la baja de Leonardo Menjívar por lesión, Hernán Dario Gómez, el técnico, decidió que Cristian Gil se sume a la selección de El Salvador.

Y con ello se une a sus hermanos Brayan y Mayer que son ya parte del plantel para enfrentar la Concacaf Series de la próxima fecha FIFA.

PUBLICIDAD

Los tres hermanos Gil están convocados al mismo tiempo y aunque no es la primera vez, ya ha ocurrido en otras ocasiones como en la C opa Oro del 2023, es para destacar porque, además, el trío es delantero, y todos son colombianos naturalizados e hijos del ex futbolista Cristian Gil Mosquera .

Brayan, tiene 24 años y milita en el Baltika de Rusia; Mayer, tiene 22 y es parte del Deportivo Pasto de Colombia; finalmente Cristian cuenta con 29 años y juega con el local Luis Ángel Flirpo.

El Salvador enfrentará a República Dominicana el jueves 26 de marzo de 2026 en el Estadio Cibao del país caribeño y a Martinica el domingo 29 de marzo también en el Estadio Cibao dentro de Concacaf Series.

Y ahora, al estar convocados se podría añadir en cualquiera de los dos encuentros el jugar juntos en La Selecta.

El conjunto de la Concacaf es parte de las selecciones en las que también han estado al mismo tiempo hermanos como los de Boer ( Frank y Ronald) y los en Países Bajos, los Dos Santos en México (Giovani y Jonathan), los Hazard (Eden y Thorgan) en Bélgica, los Touré ( Kolo y Yaya) con Costa de Marfil, los Palacios ( Wilson, Johnny y Jerry) en Honduras y los Santis ( Oscar y Diego) en Guatemala.