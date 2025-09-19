El futbol de Rusia estuvo en la conversación de las redes sociales con un hecho que poco o casi nunca se había visto en el futbol profesional, se vivió en el partido de Copa entre el Ajmat Grozni y el Zenit.

El encuentro se lo llevó el conjunto del Zenit por marcador de 2-1 sobre el Ajmat Grozni, pero eso no fue lo relevante, lo que causó expectativa fue lo que le pasó al jugador de Túnez, Nader Ghandri.

Durante el encuentro, el jugador tunecino fue expulsado por el árbitro central, él hizo un gesto de no creerlo, pero aceptó la expulsión, se fue al vestidor y en su trayecto regaló su playera a un aficionado.

Minutos después el silbante central revisó la jugada en el VAR y le retiró la tarjeta roja a Ghandri por lo que regresó del túnel al campo de juego, pero para poder seguir en el juego tuvo que pedirle la playera al joven en la grada, el aficionado la regresó y Nader marcó el gol del descuento para el Ajmat.