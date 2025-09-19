    Futbol

    Nader Ghandri fue expulsado, el VAR le retira la roja y tuvo que pedir de regreso su uniforme

    El futbolista del Ajmat Grozni de Rusia vivió un momento poco común en un partido ante el Zenit.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Una locura en el futbol de Rusia! Árbitro y VAR provocan lo impensado

    El futbol de Rusia estuvo en la conversación de las redes sociales con un hecho que poco o casi nunca se había visto en el futbol profesional, se vivió en el partido de Copa entre el Ajmat Grozni y el Zenit.

    El encuentro se lo llevó el conjunto del Zenit por marcador de 2-1 sobre el Ajmat Grozni, pero eso no fue lo relevante, lo que causó expectativa fue lo que le pasó al jugador de Túnez, Nader Ghandri.

    PUBLICIDAD

    Durante el encuentro, el jugador tunecino fue expulsado por el árbitro central, él hizo un gesto de no creerlo, pero aceptó la expulsión, se fue al vestidor y en su trayecto regaló su playera a un aficionado.

    Minutos después el silbante central revisó la jugada en el VAR y le retiró la tarjeta roja a Ghandri por lo que regresó del túnel al campo de juego, pero para poder seguir en el juego tuvo que pedirle la playera al joven en la grada, el aficionado la regresó y Nader marcó el gol del descuento para el Ajmat.

    En redes sociales se dio a conocer que, tras el partido, Ghandri tuvo el gesto de buscar al joven del público para entregarle personalmente la playera de juego que se le regaló y que tuvo que devolver, teniendo así una experiencia única.

    Más sobre Futbol

    1 min
    ¡En serio! Neymar, otra vez lesionado

    ¡En serio! Neymar, otra vez lesionado

    2 min
    Partidos del 19 de septiembre: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Partidos del 19 de septiembre: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    2 min
    El Tour 2025 de Alianza de Futbol cerró con broche de oro en El Paso

    El Tour 2025 de Alianza de Futbol cerró con broche de oro en El Paso

    2 min
    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League

    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League

    1 min
    Recuerdo de Toño de Nigris conmueve a Aldo en La Casa de los Famosos

    Recuerdo de Toño de Nigris conmueve a Aldo en La Casa de los Famosos

    Relacionados:
    FutbolZenit St Petersburg

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD