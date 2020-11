Los próximos siete días la agenda en el futbol estará en una de sus mejores semanas con Liguilla en México, los MLS Playoffs, Champions League, Europa League y sinfín de partidos en ligas locales, pero en TUDN te damos a conocer cuáles son los más llamativos.

Habrá mucha participación de mexicanos en Europa, así como de los jugadores de Team USA sobre todo en la Champions League.

LUNES 23

Raúl Jiménez y los Wolves cerrarán la actividad de la Premier League ante el Southampton, el mexicano espera recuperar el gol en Inglaterra tras los que anotó con México en la pasada fecha FIFA.

Andrés Guardado está de vuelta y puede ver acción en el juego del Betis contra Athletic Club, de igual forma Diego Lainez puede sumar minutos si así lo deseo Manuel Pellegrini este lunes.

MARTES 24

La Chaaaaaaaaaampions.... está de vuelta después del parón internacional con el Dinamo Kiev vs. Barcelona, sin la presencia de Lionel Messi, pero Cristiano Ronaldo desea seguir sumando goles con la Juventus ante el Ferencváros.

La agenda en la MLS terminarán los Cuartos de Final de los Playoffs y Carlos Vela buscará el pase a la Semifinales ante Seattle Sounders. Los otros dos juegos son: Philadelphia vs. New England y Toronto vs. Nashville.

La Liga de Expansión MX tiene partidos de Repechaje con Mineros vs. Tepatitlán, Tampico Madero vs. Tapatío y Cimarrones vs. Pumas Tabasco.

MIÉRCOLES 25

El Inter de Milán vs. Real Madrid acapara todos los reflectores en Europa y en la Champions League, así como los juegos Liverpool vs. Atalanta y Marsella vs. Porto, con la presencia del 'Tecatito' Corona.

Los Cuartos de Final de la Liguilla del Guard1anes 2020 se ponen en acción con los juegos de ida donde sobresale el Clásico Chivas vs. América y la otra serie que es el Puebla vs. León.

JUEVES 26

La Europa Leeague regresa también a la actividad después de la fecha FIFA y lo hará con varios partidos interesantes como el Lille vs. AC Milan, sin Ibrahimovic; Molde vs. Arsenal, Napoli vs, Rijeka, Rangers vs. Benfica y tottenham vs. Ludogorets.

En México sigue la agenda donde se jugará el resto de los partidos de los Cuartos de Final Pachuca vs. Pumas y Tigres vs. Cruz Azul.

VIERNES 27

Comenzará de nuevo la actividad de las ligas en Europa con partidos en España, Inglaterra, Alemania y Francia, donde solo destaca el Wolfsburg vs. Werder Bremen.

La Liguilla de la Liga MX Femenil también entrará en acción con los juegos:

SÁBADO 28

En la Bundesliga destaca el Stuttgart vs. Bayern Múnich, en LaLiga de España el Real Madrid vs. Alavés, en la Premier League el Everton vs. Leeds United.

En México se conocerán a los primeros semifinalistas del Guard1anes 2020 con la conclusión de las series con los juegos América vs. Chivas y León vs. Puebla.

DOMINGO 29

El día de mayor actividad en todas partes. LaLiga tendrá el Barcelona vs. Osasuna; Alemania el Leverkusen vs. Hertha Berlín; Inglaterra tendrá doble platillo espectacular con Chelsea vs. Tottenham y Arsenal vs. Wolves.

En la Serie A jugará el Milan ante la Fiorentina y el Napoli ante el AS Roma. Comenzarán las Semifinales de los MLS Playoffs con las de la Conferencia Este, donde ya están Orlando y Columbus Crew clasificados.