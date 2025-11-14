Triste y dolorosa reacción de los fans a la eliminación de Guatemala

Video Imágenes muy tristes: La reacción de los fans a la eliminación de Guatemala

Cientos de aficionados guatemaltecos se reunieron en Campo Marte, Zona 5, para ver el choque ante los canaleros y, aunque antes del juego todo era fiesta, al final rostros de los seguidores eran de mucha tristeza y desolación pues no lograron el anhelado boleto para la Copa Mundo.

PUBLICIDAD

Los fans chapines se reunieron desde muy temprano para ver a su equipo pero, con el paso de los minutos, las caras de alegría fueron cambiando por angustia, desesperación y al final de profunda tristeza tras la derrota contra el conjunto panameño.

No era para menos, pues en el ambiente había mucha expectativa de ver si los chapines podían lograr clasificar a su primera Copa del Mundo en su historia.

Vale la penar recordar que de los equipos clasificados al Mundial 2026, en la Concacaf aún están pendientes por conocer a los tres que lo harán de forma directa y los dos del Repechaje, al no estar aún nada definido.