    Mundial 2026

    La ilusión de darle a miles de guatemaltecos su boleto al Mundial

    Luis Fernando Tena asegura que ha jugado muchas finales, pero el partido ante Panamá tiene un ‘ingrediente’ muy especial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¿Y esto? Tena habla sobre Guatemala en el Mundial 2026 y se hace viral en minutos

    Guatemala se juega ante Panamá la ilusión de no solamente tres puntos, sino la posibilidad de alcanzar el anhelado boleto al Mundial 2026, algo que nunca se ha logrado en la historia del futbol chapín.

    El técnico mexicano Luis Fernando Tena sabe de la importancia de este juego, al que cataloga como uno de los más importantes en su carrera. “Uno está enfocado en darle alegrías al público, los guatemaltecos que tanta ilusión tienen, nosotros tratamos de no fallar, en cuidar todos los detalles en prepararnos a conciencia, de la mejor manera, sabemos que nuestros jugadores se van a entregar al máximo porque así lo hacen siempre y más en este partido tan importante”, expresó el estratega.

    PUBLICIDAD

    “No se puede comparar, llevo muchos años dirigiendo, muchas finales, pero este partido es muy especial, ante Panamá y el del martes serán compromisos muy especiales, por todo lo que significa el clasificar a una Copa del Mundo”, agregó.

    Lo que representa que Guatemala avance por primera vez a una Copa del Mundo es una de las razones por la cual Luis Fernando Tena llegó al país centroamericano. Ni hablar de la afición que existe en los Estados Unidos, si hablamos que existen tres millones de guatemaltecos imagina lo que significaría el dar esta alegría a toda esta gente”.

    Más sobre Eliminatorias CONCACAF

    1 min
    Honduras retoma liderato del Grupo C tras golear 3-0 a Haití

    Honduras retoma liderato del Grupo C tras golear 3-0 a Haití

    1 min
    Panamá derrota a domicilio a El Salvador en eliminatorias de la Concacaf

    Panamá derrota a domicilio a El Salvador en eliminatorias de la Concacaf

    1 min
    El Salvador cae en casa ante un Surinam que se encarrila rumbo al Mundial 2026

    El Salvador cae en casa ante un Surinam que se encarrila rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Keylor Navas y Miguel Herrera reciben duras críticas hacia el Nicaragua vs. Costa Rica

    Keylor Navas y Miguel Herrera reciben duras críticas hacia el Nicaragua vs. Costa Rica

    2 min
    Costa Rica, rival de México en la Copa Oro 2025, golea 8-0 en eliminatorias

    Costa Rica, rival de México en la Copa Oro 2025, golea 8-0 en eliminatorias

    Relacionados:
    Mundial 2026GuatemalaLuis Fernando Tena

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX