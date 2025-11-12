Video ¿Y esto? Tena habla sobre Guatemala en el Mundial 2026 y se hace viral en minutos

Guatemala se juega ante Panamá la ilusión de no solamente tres puntos, sino la posibilidad de alcanzar el anhelado boleto al Mundial 2026, algo que nunca se ha logrado en la historia del futbol chapín.

El técnico mexicano Luis Fernando Tena sabe de la importancia de este juego, al que cataloga como uno de los más importantes en su carrera. “Uno está enfocado en darle alegrías al público, los guatemaltecos que tanta ilusión tienen, nosotros tratamos de no fallar, en cuidar todos los detalles en prepararnos a conciencia, de la mejor manera, sabemos que nuestros jugadores se van a entregar al máximo porque así lo hacen siempre y más en este partido tan importante”, expresó el estratega.

“No se puede comparar, llevo muchos años dirigiendo, muchas finales, pero este partido es muy especial, ante Panamá y el del martes serán compromisos muy especiales, por todo lo que significa el clasificar a una Copa del Mundo”, agregó.