Nicaragua llegó como víctima a su partido ante Honduras en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, al no sumar un solo triunfo en cinco partidos, pero para sorpresa de todos y júbilo de su afición, derrotó 2-0 a los hondureños para complicarles su boleto a la Copa del Mundo.

Bancy Hernández abrió el marcador tras recibir buen pase con toda la ventaja y fusilar al guardameta hondureño, en la primera mitad.

El estadio Nacional de Futbol hizo explosión con el primer tanto, pero vendría lo mejor en el complemento con el tanto de Jaime Moreno, Nicaragua aseguraba su primer triunfo en la eliminatoria, aunque el boleto a la Copa del Mundo será para una mejor ocasión.