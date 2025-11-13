¡Nicaragua le asesta golpe de realidad a Honduras!
Con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, los nicaragüenses suman su primer triunfo 2-0 ante los hondureños en la eliminatoria mundialista.
Nicaragua llegó como víctima a su partido ante Honduras en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, al no sumar un solo triunfo en cinco partidos, pero para sorpresa de todos y júbilo de su afición, derrotó 2-0 a los hondureños para complicarles su boleto a la Copa del Mundo.
Bancy Hernández abrió el marcador tras recibir buen pase con toda la ventaja y fusilar al guardameta hondureño, en la primera mitad.
El estadio Nacional de Futbol hizo explosión con el primer tanto, pero vendría lo mejor en el complemento con el tanto de Jaime Moreno, Nicaragua aseguraba su primer triunfo en la eliminatoria, aunque el boleto a la Copa del Mundo será para una mejor ocasión.
La única satisfacción que se lleva la afición nicaraguense complicarle el boleto a la H, que la próxima semana visita a Costa Rica, en partido de 'vida o muerte' para ambos representativos. Costa Rica cayó 0-1 ante Haití.
La última jornada de la eliminatoria de la Concacaf será de satisfacción para algunos, pero trágica para otros.