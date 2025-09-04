Video Explota DT de Nicaragua: críticas a Piojo, Keylor y hasta al Gato Ortiz

Marco Antonio Figueroa, director técnico de la Selección de Nicaragua, habló de cara al partido frente a Costa Rica por las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026 y lamentó que el rival comenzara a colocar excusas respecto al estado de la cancha.

El partido se jugará en el Estadio Nacional de Futbol en Managua, Nicaragua, en el inicio de la Tercera Ronda como parte de la actividad del Grupo C en el que también se encuentran Haití y Honduras.

“El que no llora que no mame. Esta cancha tiene certificación de hace tres semanas o un mes. Tiene certificación FIFA. Si la cancha tuviera el grado de dificultad que dicen todos, FIFA no hubiera dado certificación.

“Creemos que las excusas iban a estar. Conozco muy bien a Miguel Herrera, de años, incluso nos enfrentamos en nuestra juventud y creo que el hecho de estar poniendo excusas de una cancha… se nota que no le tocó que ir a San Vicente, a Bahamas, a lugares donde Nicaragua sí tuvo que jugar sin quejarse”, arremetió ‘el Fantasma’ Figueroa.

MINIMIZA A KEYLOR NAVAS Y LE TIRA A ‘GATO ORTIZ’

El director técnico de Nicaragua también habló sobre la experiencia del portero tico y quien actualmente juega en Pumas de la Liga MX, e indicó que su edad más que una ventaja es una desventaja.

“Keylor Navas tiene dos manos y dos pies. Es un arquero de 40 años, tampoco es un arquero de 20 años, yo tengo un arquero de 22 años, Keylor tiene su historia, su Champions, su trayectoria, pero no es el de 20 años, así que deberemos llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto”.

Finalmente, Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa habló sobre la designación arbitral para el Nicaragua vs. Costa Rica con el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz como central.

“Hemos tenido infortunio con algunos arbitrajes, la verdad me duele mucho que nos miren así de afuera. El partido de mañana es muy importante para las dos selecciones, el árbitro de apellido Ortiz no debe influir para los dos lados. Sé que es muy criticado en México porque también veo la liga mexicana.