Óscar Santis deja desgarrador mensaje tras la eliminación de Guatemala

Guatemala quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras perder 3-2 ante Panamá en la Fase Dinal de las Eliminatorias de Concacaf, lo que deja al equipo chapín sin opciones matemáticas de avanzar. El conjunto canaleros se consolidó como escolta del Grupo A, detrás de Surinam, mientras que El Salvador cerró la tabla sin posibilidades de clasificación.

El técnico Luis Fernando Tena y sus jugadores sintieron con fuerza la derrota, y el mediocampista Óscar Santis, una de las principales figuras del equipo, no ocultó su dolor tras el pitazo final.

“Nos duelen estas situaciones que hoy nos cuestan el boleto al mundial, pero he dicho siempre que la vida así es. Hay que estar concentrados en lo que uno hace, hay que dar la cara siempre. Hoy la estoy dando por mis compañeros, por todo esto. Quiero pedirle una disculpa a todos, la verdad. De corazón”, afirmó.

Santis también destacó el respeto que ha ganado Guatemala pese a la eliminación: “Creo que mucha gente estaba ilusionada con todo esto, el país entero se paralizó hoy. Quiero pedirles una disculpa, que es lo que me queda. Hoy en día, los rivales nos miran con respeto. En menos de 10 minutos logramos los dos y ese equipo no sabía qué hacer. Me quedo con este grupo, que siempre ha luchado”.

El jugador de Antigua GFC confía en el futuro de la selección: “Es un futuro muy prometedor… hay mucho talento. Lastimosamente, a veces todo esto termina en palabras. Hay que darle tiempo al tiempo, porque creo que así es la vida”.

Guatemala cerrará su participación en las Eliminatorias frente a Surinam el próximo 18 de noviembre. Vale la penar recordar que de los equipos clasificados al Mundial 2026, en la Concacaf aún están pendientes por conocer a los tres que lo harán de forma directa y los dos del Repechaje, al no estar aún nada definido.