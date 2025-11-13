    Mundial 2026

    Tena deja fuera a México y señala cual es el mejor equipo de Concacaf

    El DT mexicano, seleccionador de Guatemala, destacó la evolución de esta selección rumbo al Mundial de 2026.

    Jaime Bernal.
    Video ¡Tena se olvida de México y señala cuál es el mejor equipo de Concacaf!

    El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, afirmó que su equipo se enfrenta "al mejor equipo de Concacaf", pero advirtió que a la Azul y Blanco solo le sirve la victoria en el juego de este jueves contra Panamá, ya que "el empate no nos sirve de nada".

    En la víspera del partido que definirá gran parte del futuro de ambas selecciones rumbo al Mundial de 2026, Tena no escatimó elogios para el rival, pero se mostró consciente de la urgencia guatemalteca.

    Durante la conferencia de prensa, el técnico azteca destacó la fortaleza del conjunto canalero, al que considera el rival más formado de la región. " Lo hemos dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, que Panamá es el mejor equipo de Concacaf desde hace tiempo", sentenció Tena.

    El estratega basó su afirmación en el " gran trabajo táctico" que los panameños "manejan muy bien" y que, según él, han demostrado desde la Copa Oro del 2023.

    Tena destacó la "calidad de sus jugadores" y su "vocación ofensiva muy marcada", asegurando que su cuerpo técnico ha trabajado enfocado en contrarrestar las "muchas variantes tácticas" que posee el equipo de Thomas Christiansen.

    A pesar del respeto por el rival, Tena fue contundente sobre las necesidades de su equipo. "Sabemos muy bien que el empate no nos sirve de nada, así que también eso lo tenemos que tener muy en cuenta", resaltó.

    Esta urgencia, que considera compartida, podría beneficiar el espectáculo. " También sabemos que Panamá está prácticamente obligado a ganar. Entonces creo que va a ser un partido más abierto", agregó.

    Guatemala marcha tercera del Grupo A con cinco puntos, mientras que Panamá es colíder junto a Surinam, ambos con seis unidades. Una derrota en el estadio Manuel Felipe Carrera dejaría a los locales prácticamente sin opciones de alcanzar el único boleto directo a la Copa del Mundo.

