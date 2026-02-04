    Tigres

    Nahuel Guzmán hace 'congelante' reclamo al Forge tras el juego de Concacaf

    Luego del empate sin goles en Concacaf, el portero no dejó pasar la ocasión para alzar la voz y no por la temperatura.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Nahuel Guzmán hace 'congelante' queja al Forge


    Nahuel Guzmán y Tigres se metieron al Tim Hortons Fields de Hamilton, Ontario y sacaron un empate sin goles en uno de los partidos con temperatura más baja en la historia de la Concacaf Champions Cup.

    Y al final del mismo, el arquero argentino extendió un amargo o más bien 'congelante' reclamo y no por la temperatura de -10 grados y su sensación térmica de -16, si no por el hecho de que en las regaderas del inmueble no había agua caliente.

    En un mensaje, publicado por las redes sociales del club canadiense el 3 de febrero, Forge comentó en un video en el que se aprecia el campo del Tim Horton nevado: " estás listo para esto @TigresOficial?".

    Horas más tarde, tras el duelo, Nahuel respondió al mensaje: " Si. Se ve que hacia tanto frío que no llegó a calentarse el agua del vestidor visitante".

    Lo que habría representado algo complicado tras jugar en tempraturas congelantes y no haber podido ducharse con agua caliente para recuperar la temperatura del cuerpo.

    Pese al empate, el club felino pudo haber ganado el partido de ida de la Primera Ronda, pero el VAR le anuló un gol a Juan Brunetta a los minuto 65.

    El juego de vuelta se celebrará el próximo 10 de febrero en el Estadio Universitario y el ganador se la serie enfrentará en los Octavos de Final al vencedor entre la Universidad O&M de República Dominicana y el FC Cincinnati de la MLS.

    Video Resumen | Forge vs. Tigres: Nada para nadie y todo se define en la vuelta
    Relacionados:
    TigresNahuel Guzmán

