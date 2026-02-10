    Pumas UNAM

    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup

    Los Universitarios sumaron un fracaso más en el 2026 ante San Diego FC.

    Por:Juan Regis
    Video Resumen | ¡Victoria de Pumas! Sin embargo se despide del torneo por marcador global


    Pumas cayó eliminado ante San Diego FC en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, y con ello sumó un fracaso más en su historia reciente ante equipos de la MLS en torneos de Concacaf.

    En toda su historia en torneos de la zona, Pumas suma dos finaes perdidas, una ante un equipo de la MLS (Seattle Sounders, 2022) y uno de Costa Rica (Saprissa, 2005).

    Se trata del único equipo mexicano en perder dos Finales de Concacaf ante equipos de otra confederación en el Siglo XXI.

    CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026, NUEVO FRACASO PARA PUMAS

    En la edición 2026 de la Concacaf Champions Cup, Pumas volvió a quedar eliminado ante un equipo de la MLS, luego de que San Diego FC ganara la serie por marcador global de 4-2 en Ciudad Universitaria.

    Se trata del tercer equipo de la MLS que elimina a Pumas en una ronda de ida y vuelta en torneos de la Concacaf: Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders, y San Diego FC.

    Historial general de Pumas vs. equipos de MLS (CONCACAF)

    Eliminaciones en Concacaf Champions Cup

    • Vancouver Whitecaps (2025)

    Pumas fue eliminado en cuartos de final tras empatar global 2-2, pero Whitecaps avanzó por goles de visitante.

    • Seattle Sounders (2022)

    Pumas perdió la final de la Concacaf Champions League ante Seattle Sounders (MLS), con marcador global que favoreció a los Sounders, coronándolos campeones de MLS en el torneo (con victoria 5-2).

    • San Diego (2026)

    Pumas perdió por global de 4-2 ante el cuadro de la MLS en la Primera Ronda del torneo del área.

    • Derrotas

    Seattle Sounders 3–0 Pumas (Final 2022) – Derrota en el partido decisivo. New England Revolution 3–0 Pumas (2022) – Partido en CONCACAF Champions League. San Diego FC 4–1 Pumas (2026, Champions Cup) – Resultado reciente en la fase inicial.

