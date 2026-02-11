Guido Pizarro Guido Pizarro elogia debut goleador de 'Búfalo' Aguirre con Tigres Fernando Gorriarán sale al frente ante los abucheos de la afición felina a Juan Brunetta al salir de cambio.

Tigres goleó 4-1 a Forge en la Concacaf Champions Cup 2026 con doblete de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre y su técnico Guido Pizarro lo elogió al finalizar el partido este pasado martes 10 de febrero.

"Sí, creo que ya el semestre pasado la idea de funcionamiento y la esencia del grupo se va viendo. Hoy era un partido donde había poco espacio, pero el equipo intentó encontrar los espacios, no le dio prácticamente transiciones al rival. Contento con el funcionamiento, con el pase y con Rodrigo también, que ha iniciado esta etapa con dos goles. Ya se acopló, ya lo conocemos, así que voy contento", comentó en conferencia de prensa.

Pizarro, consideró que es consciente que la exigencia para Tigres será mayor en la Concachampions 2026 a partir de la ronda de Octavos de Final.

"Seguramente a partir de ahora van a llegar rivales más difíciles. Es un partido complicado donde si no tenés paciencia, te estrellas y es lo que quiere el rival. El equipo fue inteligente, entendió lo que requería el momento y que teníamos 90 minutos para ganar. Supimos explotar los espacios cuando el rival tuvo que salir".

FERNANDO GORRIARÁN DEFIENDE A JUAN BRUNETTA



Juan Brunetta salió entre abucheos de la afición de Tigres al minuto 62 y fue captado en aparentes lágrimas, por lo que Fernando Gorriarán salió en su defensa ante los medios de prensa.

"Es igual de importante que todos nosotros, es el jugador que tiene más calidad en el plantel, tiene el respaldo y la confianza de todos. Él nos llevó a la final el torneo pasado, esperamos que recupere la confianza".

El argentino vive un bache futbolístico con solos dos goles producidos en los últimos once partidos y 815 minutos sin anotar en Liga MX.