    Club Deportivo Olimpia

    Técnico de Olimpia se va contra el América: "Los grandes no hacen tiempo"

    Eduardo Espinel aseguró que no se notó la diferencia de planteles y que un error marcó el rumbo del juego.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Resumen | Ramón Juárez y Victor Dávila dan victoria al América ante Olimpia

    El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, le dio un raspón al América luego de la victoria del cuadro mexicano en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

    El estratega uruguayo señaló que no se notó la diferencia de plantel y que fueron los errores que decidieron el partido en favor del América.

    Hoy no se vio la diferencia que todos hablaban del América gigante de México con el equipo más grande de Honduras”

    “Todos sabemos que hay diferencias, pero hoy en la cancha no se notó, todo lo contrario. Vimos un América que por momentos hacía cosas raras hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos”

    Fue un partido más parejo en ese segundo tiempo, pero creo que en definitiva los pequeños errores y detalles de esta clase de partidos terminan marcando la balanza“, indicó el técnico de Olimpia.

    Eduardo Espinel señaló que el juego de vuelta será complicado, pero que no tienen nada que perder y buscarán proponer el juego para sacar el resultado.

    “Lo complicado fue antes de este partido, que la serie era complicada, pero vamos a ir con la misma visión que jugamos hoy. No tenemos nada que perder, todo lo que pueda ser para nosotros puede ser ganancia y vamos de vuelta a poder proponer si nos dejan arrimarnos y buscar el resultado y ganar”, agregó.

