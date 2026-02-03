    Pumas UNAM

    Horario y dónde ver el San Diego FC vs Pumas de la Concacaf Champions Cup

    Los dos clubes inician su búsqueda por la gloria en el torneo más importante a nivel de clubes de la Concacaf.

    San Diego FC y Pumas UNAM se enfrentan en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en lo que será la edición 61 del torneo más importante a nivel de clubes de la región.

    El club de la Liga MX cuenta con la ventaja de que el Clausura 2026 lleva casi un mes de actividad y el fin de semana pasado cumplió su cuarta fecha.

    Mientras, que la liga estadounidense únicamente iniciará su competencia el 21 de febrero próximo por lo que están en plena pretemporada.

    Los universitarios son un participante tradicional del torneo y han ganado la competencia en tres oportunidades (1980, 1982, 1989).

    Por su parte, esta será la primera vez que el conjunto de California participe luego de que en el 2025 fuera su temporada debut y destacara al ganar el primer lugar de la Conferencia Oeste de la MLS.

    El vencedor de esta serie de ida y vuelta enfrentará al Toluca en la ronda de Octavos de Final.

    Horario y dónde ver el San Diego FC vs. Pumas de la Concacaf Champions Cup

    Cuándo es - El partido se juega el martes 3 de febrero en el Snapdragon Stadium de San Diego, Caifornia.

    A qué hora es - El encuentro arranca a las 10:00 pm tiempo del centro de México. A las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT.

    Dónde ver - El juego lo podrás ver por TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX.

