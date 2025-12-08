    concacaf champions cup

    Sorteo Concacaf Champions Cup: Messi vs. América podrían enfrentarse en Cuartos de Final

    El sorteo se llevará a cabo el martes para conocer todos los cruces de la edición 2026.

    Video Lo que tiene que pasar para ver a Messi ante América en el Estadio Banorte

    A un día del sorteo de la Concacaf Champions Cup para conocer todos los enfrentamientos de la edición de 2026, resalta el partido que podría darse entre el Inter Miami de Lionel Messi y América.

    Son 8 los equipos que ya conocen su lugar en las diferentes etapas en las que arrancarán el torneo, pero el que más destaca es el potencial cruce en Cuartos de Final entre Messi y las Águilas.

    El Inter Miami arrancará la competición en Octavos de Final, mientras que América lo hará desde la primera ronda, es decir, una fase previa.

    Si las Águilas ganan su respectivo compromiso contra el rival aún por conocerse y después repiten con triunfo en Octavos se verían las caras con Messi; claro está, siempre y cuando este también gane su boleto a los Cuartos de Final.

    Dicho partido tentativo se jugaría el 7 y 16 abril, ida y vuelta, respectivamente, lo que significa que el Estadio Azteca ya habría sido inaugurado oficialmente con el partido amistoso entre México y Portugal, y estaría listo para recibir uno de los dos encuentros. Esto sería histórico, ya que sería la primera vez que Messi jugaría un partido oficial en la capital mexicana.

    La edición 2026 de la Concacaf Champions Cup contará con algunos de los equipos más importantes de la región, incluyendo al debutante de la MLS, San Diego FC, a destacados clubes costarricenses como Alajuelense y Cartaginés; al histórico Club Olimpia Deportivo de Honduras, entre otros.

