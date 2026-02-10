Pumas UNAM Horario y dónde ver el partido Pumas vs. San Diego de la Concachampions 2026 El cuadro de la UNAM desea una épica remontada para avanzar a Octavos de Final del torneo del área.

Video Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026

El duelo de Pumas vs. San Diego abrirá la actividad de los partidos de Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 10 de febrero.

El equipo de la UNAM viene después de empatar 2-2 ante Atlas, un resultado en que dejó escapar el triunfo en los instantes finales.

Los de la MLS siguen su pretemporada de cara al inicio de la campaña regular el 21 de febrero y sin la presencia de Hirving 'Chucky' Lozano tras no ser tomado en cuenta más en la institución.

HORARIO Y DÓNDE VER PUMAS VS. SAN DIEGO DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026



En el partido de Ida de la serie de Pumas vs. San Diego en California, los de la MLS ganaron 4-1, esto tras arrancar el encuentro abajo en el marcador.

El equipo estadounidense puede jugar con la presión de parte de los mexicanos para ampliar una ventaja que pareciera es definitiva.