Tigres Tigres ante Cincinnati suma una remontada épica en su historial Los felinos ya saben escribir historias de épicas como lo hicieron ante Cincinnati.

Video Tigres y las épicas remontadas que ha protagonizado además de Cincinnati

Los felinos perdieron la ida por 3-0, pero en la vuelta, con todo y la regla del gol de visitante de por medio, los dirigidos por Guido Pizarro lograron un 5-1 a su favor para avanzar de ronda.

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La remontada es histórica, aunque no es la única que Tigres tiene o de la que puede presumir, si bien otros capítulos emocionantes se dieron más bien en la Liga MX.

LAS REMONTADAS ÉPICAS DE TIGRES EN SU HISTORIA