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    Tigres ante Cincinnati suma una remontada épica en su historial

    Los felinos ya saben escribir historias de épicas como lo hicieron ante Cincinnati.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Tigres y las épicas remontadas que ha protagonizado además de Cincinnati

    Los Tigres consiguieron un resultado épico en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, una voltereta épica al Cincinnati para avanzar a los Cuartos de Final.

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    Los felinos perdieron la ida por 3-0, pero en la vuelta, con todo y la regla del gol de visitante de por medio, los dirigidos por Guido Pizarro lograron un 5-1 a su favor para avanzar de ronda.

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    La remontada es histórica, aunque no es la única que Tigres tiene o de la que puede presumir, si bien otros capítulos emocionantes se dieron más bien en la Liga MX.

    LAS REMONTADAS ÉPICAS DE TIGRES EN SU HISTORIA

    • Tigres vs. Tijuana, Cuartos de Final, Torneo Apertura 2025: recuerdo muy fresco, recién el torneo pasado en la Liga MX y ya con Guido Pizarro como director técnico, los felinos perdieron la ida 3-0 ante los caninos en el Estadio Caliente. Para la vuelta, los de la UANL se desquitaron con una 'manita' para dejar el global a su favor por 5-3.
    • América vs. Tigres, Cuartos de Final, Torneo Apertura 2005: las Águilas de Mario Carrillo se impusieron en el Estadio Universitario en la ida por 3-1. Para la vuelta, en el EStadio Banorte, los felinos sorprendieron al ganar por 4-1 y avanzar a Semifinales ante un América de marcas. A ese encuentro se le llamó el 'Azteczo'.
    • Chivas vs. Tigres, Final, Torneo Clausura 2023: Tras igualar en la ida, el Rebaño, en casa, tomó ventaja de dos goles en el primer tiempo de la vuelta de la Gran Final. Ya para el segundo tiempo, Tigres vino de atrás para llevar el partido a tiempos extra y, posteriormente, el propio Guido Pizarro, actual DT de los norteños, anotó el gol que le dio a los de la UANL el que es, hasta el momento, su último título.
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