Tigres Tigres se impone en casa a Cincinnati y está en Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup Con gol en tiempo de compensación y dobletes de Ozziel Herrera y Búfalo Aguirre, los Tigres avanzan a Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Video Resumen | ¡Remontada histórica en el Volcán! Tigres elimina a Cincinnati en una noche de locura

Un nuevo milagro se vivió en El Volcán, ya que cuando los Tigres ya se veían eliminados de la Concacaf Champions Cup a manos del Cincinnati, un gol a los 98 minutos cambió la historia al imponerse 5-1 en el universitario, 5-4 en el marcador Global tras el 3-0 en contra en la Ida, y obtener su boleto a los Cuartos de Final de la competencia.

Apenas corría le minuto 5 cuando por una entrada por derecha, Chuy Garza metió el trazo al área, para dejar al 'Búfalo' Aguirre de frente al arco, quien simplemente empujó la de gajos y puso el tempranero 1-0 de los Tigres.

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Cinco minutos después, O zziel Herrera escapó por el centro de la cancha, se metió al área, hizo un recorte, sacó el disparo cruzado y venció al guardameta para poner el segundo de Tigres en la pizarra y el 3-2 en el marcador global que ya los hacía soñar.

Apenas iniciaba la parte complementaria y nuevamente apareció Ozziel Herrera, tomó el balón en los linderos del área, lo impactó con gran potencia y le dobló la mano al portero para enviar la de gajos a la red y empatar el marcador global 3-3.

Y dos minutos después, en un centro retrasado en el área, Rodrigo Aguirre volvió a aparecer, ahora con una espectacular tijera de espaldas al arco que dejaba sin oportunidad al guardameta, ponía el 4-0 en la pizarra y conseguía la voltereta en el marcador global que ya le daba su pase a Tigres a los Cuartos de Final del torneo.

Pero al 65 llegó el quita risas, cuando Kévin Denkey apareció en el área de frente al arco, remató centro tendido con tremendo cabezazo y lo mandó al fondo para poner el 4-1 en el Volcán y el 4-4 global que le daba el pase a Cincinnati a la siguiente ronda por gol de visitante.

Y ya cuando todas las esperanzas se habían perdido, tras una serie de rebotes cerca del área, André-Pierre Gignac retrasó el balón, para que llegará Gorriarán de atrás, la prendiera casi desde la media luna y la mandara al fondo para poner el 5-1 en la pizarra, 5-4 en el global e hiciera estallar El Volcán con el boleto a los Cuartos de Final.