    Cruz Azul

    Nicolás Larcamón elogia a Luka Romero tras su triplete en la Concachampions

    El estratega del Cruz Azul advierte que el triplete de Luka Romero fue gracias a su trabajo constante.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | ¡Una fiesta para Cruz Azul! La Máquina aplasta a Vancouver y sigue en la contienda


    Luego de conseguir una contundente victoria de 5-0 sobre Vancouver en la Concacaf Champions Cup, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se mostró contento con la calidad del ataque que se mostró en el partido, en especial al usar tres delanteros.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Cruz Azul derrota a Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Cruz Azul derrota a Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    América defiende a Kevin Álvarez tras abucheos ante Olimpia
    1 mins

    América defiende a Kevin Álvarez tras abucheos ante Olimpia

    Concacaf Champions Cup
    Monterrey vs. Xelajú: sonoro abucheo en alineaciones de Rayados previo al partido
    1 mins

    Monterrey vs. Xelajú: sonoro abucheo en alineaciones de Rayados previo al partido

    Concacaf Champions Cup
    Monterrey se impone en casa sobre Xelajú y avanza en la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Monterrey se impone en casa sobre Xelajú y avanza en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    América elimina a Olimpia en Concacaf y apunta al Clásico ante Chivas
    1 mins

    América elimina a Olimpia en Concacaf y apunta al Clásico ante Chivas

    Concacaf Champions Cup
    ¡EN VIVO! América vs. Olimpia, Ronda 1 de Concacaf Champions Cup
    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Tigres vs. Forge EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido Concacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Tigres vs. Forge EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido Concacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup

    "Son características complementarias, más allá de que ocupen la misma posición, entre ellos no son iguales, no se pisan en las mismas formas de atacar y eso es una muy buena noticia porque no perdemos agresividad".

    Al hablar del triplete logrado por Luka Romero, el estratega no tuvo más que elogios para el jugador, al considerar que fue un premio al trabajo que realiza todos los días.

    "Lo de Luka es un premio a un trabajo muy constante, muy consistente por parte de él, la realidad es un jugador que a pesar de su juventud y de su trayectoria que tiene y de haber jugado en equipos de élite internacional es espectacular en su aplomo, en su seriedad y profesionalismo".

    Además dejó en claro que de seguir así, e l jugador será siendo contemplado para sumar minutos en las alineaciones de La Máquina.

    "Para mi, a su corta edad, es un ejemplo de profesional desde todos los puntos de vista y sabe que el nivel de exigencia que tienen en los puestos que él pudiese ocupar es altísimo, pero indudablemente es uno de esos jugadores que va a transitar esos recorridos por ambos frentes con grandes posibilidades de sumar minutos y ser un factor importante".

    Relacionados:
    Cruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX