Cruz Azul Nicolás Larcamón elogia a Luka Romero tras su triplete en la Concachampions

Video Resumen | ¡Una fiesta para Cruz Azul! La Máquina aplasta a Vancouver y sigue en la contienda



Luego de conseguir una contundente victoria de 5-0 sobre Vancouver en la Concacaf Champions Cup, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se mostró contento con la calidad del ataque que se mostró en el partido, en especial al usar tres delanteros.

"Son características complementarias, más allá de que ocupen la misma posición, entre ellos no son iguales, no se pisan en las mismas formas de atacar y eso es una muy buena noticia porque no perdemos agresividad".

Al hablar del triplete logrado por Luka Romero, el estratega no tuvo más que elogios para el jugador, al considerar que fue un premio al trabajo que realiza todos los días.

"Lo de Luka es un premio a un trabajo muy constante, muy consistente por parte de él, la realidad es un jugador que a pesar de su juventud y de su trayectoria que tiene y de haber jugado en equipos de élite internacional es espectacular en su aplomo, en su seriedad y profesionalismo".

Además dejó en claro que de seguir así, e l jugador será siendo contemplado para sumar minutos en las alineaciones de La Máquina.