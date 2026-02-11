    Monterrey

    Monterrey vs. Xelajú: sonoro abucheo en alineaciones de Rayados previo al partido

    La afición está molesta por los más recientes resultados y lo dejó saber previo al partido ante Xelajú en el Gigante de Acero.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Sonoro abucheo en alineaciones de Rayados en la Concacaf Champions Cup

    Previo al silbatazo inicial del partido de vuelta de la Ronda 1 en la Concacaf Champions Cup entre Monterrey y Xelajú, la afición regiomontana expresó su inconformidad por los más recientes resultados del equipo tanto en la Liga MX como en el torneo internacional.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Monterrey vs. Xelajú EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concacaf Champions Cup 2026
    1 mins

    Monterrey vs. Xelajú EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup
    América elimina a Olimpia en Concacaf y apunta al Clásico ante Chivas
    1 mins

    América elimina a Olimpia en Concacaf y apunta al Clásico ante Chivas

    Concacaf Champions Cup
    ¡EN VIVO! América vs. Olimpia, Ronda 1 de Concacaf Champions Cup
    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido América vs. Olimpia de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Pumas no puede ganar ante equipos de MLS en Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Tigres vs. Forge EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido Concacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Tigres vs. Forge EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido Concacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup
    Pumas gana, pero San Diego FC los elimina de la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Pumas gana, pero San Diego FC los elimina de la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    "No es algo como muy grave", en Rayados no ven crisis, pero entienden molestia
    1:53

    "No es algo como muy grave", en Rayados no ven crisis, pero entienden molestia

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido Tigres vs. Forge de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Tigres vs. Forge de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup

    Fue durante las alineaciones del equipo que los seguidores de Rayados lanzaron un severo y sonoro abucheo; pese a que el estadio no se llenó, los silbidos e inconformidad resonaron en todo el inmueble.

    Al momento de nombrar al director técnico Domenec Torrent, la afición abucheó, pues aún arrastra la eliminación en las Semifinales del torneo pasado a manos del Toluca, bicampeón del futbol mexicano, junto con los últimos resultados.

    En la Liga MX Clausura 2026, Rayados tiene apenas dos triunfos en cinco jornadas, el resto es un empate y dos derrotas que lo ubican en el noveno puesto de la tabla de posiciones, viene de una derrota frente al América y ahora jugará contra León.

    Incluso en el juego de ida de la Jornada 1 de la Concacaf Champions Cup, Monterrey apenas y empató con Xelajú en Guatemala por 1-1, por lo que llegó a la serie sin definir al próximo clasificado a los Octavos de Final.

    Domenec Torrent tomó a Rayados en el Apertura 2025 tras su paso por Atlético de San Luis, en el Mundial de Clubes hizo ilusionar a la afición tras clasificar como segundo de su grupo en el que arrebató empates al Inter de Milán y River Plate, aunque en los Octavos de Final fue eliminado por Borussia Dortmund.

    Relacionados:
    Monterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX