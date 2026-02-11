Monterrey Monterrey vs. Xelajú: sonoro abucheo en alineaciones de Rayados previo al partido La afición está molesta por los más recientes resultados y lo dejó saber previo al partido ante Xelajú en el Gigante de Acero.

Video Sonoro abucheo en alineaciones de Rayados en la Concacaf Champions Cup

Previo al silbatazo inicial del partido de vuelta de la Ronda 1 en la Concacaf Champions Cup entre Monterrey y Xelajú, la afición regiomontana expresó su inconformidad por los más recientes resultados del equipo tanto en la Liga MX como en el torneo internacional.

Fue durante las alineaciones del equipo que los seguidores de Rayados lanzaron un severo y sonoro abucheo; pese a que el estadio no se llenó, los silbidos e inconformidad resonaron en todo el inmueble.

Al momento de nombrar al director técnico Domenec Torrent, la afición abucheó, pues aún arrastra la eliminación en las Semifinales del torneo pasado a manos del Toluca, bicampeón del futbol mexicano, junto con los últimos resultados.

En la Liga MX Clausura 2026, Rayados tiene apenas dos triunfos en cinco jornadas, el resto es un empate y dos derrotas que lo ubican en el noveno puesto de la tabla de posiciones, viene de una derrota frente al América y ahora jugará contra León.

Incluso en el juego de ida de la Jornada 1 de la Concacaf Champions Cup, Monterrey apenas y empató con Xelajú en Guatemala por 1-1, por lo que llegó a la serie sin definir al próximo clasificado a los Octavos de Final.