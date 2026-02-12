Cruz Azul vs. Vancouver FC EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Concacaf Champions Cup
La Máquina regresa a casa en la Concacaf Champions Cup con miras a finiquitar la obra ante el Vancouver FC.
Video Resumen | Cruz Azul liquida la serie en Vancouver y tienen un pie en segunda ronda
Llega el partido de Vuelta de la Concacaf Champions Cup y el Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas para recibir el Cruz Azul vs. Vancouver de la Primera Ronda de esta competencia.
En el primer partido, de visita en tierras canadienses, los Cementeros se llevaron una ventaja de 3-0, por lo que se espera que, en casa, ante los suyos, aumente la ventaja y tenga una victoria sin problemas.
