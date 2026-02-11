    Monterrey

    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú de la Concachampions 2026

    El conjunto de Rayados rescató un empate de visitante la semana pasada en Guatemala.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026


    El partido de Monterrey vs. Xelajú de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 espera definir a un ganador en territorio mexicano para los Octavos de Final.

    Rayados viene de perder ante América por 1-0 como visitante en el Clausura 2026 de la Liga MX, y el fin de semana enfrentará a León en casa en la Jornada 6 del campeonato mexicano.

    El Xelajú, por su parte, perdió en gira ante el Guastatoya por marcador de 1-0, que lo mantiene en la zona media de la tabla general del futbol guatemalteco.

    Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup


    El partido de Ida en territorio centroamericano dejó un marcador de 1-1 entre Xelajú y Rayados, por lo que todo se define en la Vuelta este día.

    El gol de visitante tiene con ventaja a Rayados, ya que con un empate sin goles avanza, pero si recibe más de uno en casa, peligra su pase a la siguiente ronda.

    • Cuándo es el partido Monterrey vs. Xelajú - El partido se juega el miércoles 11 de febrero en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León
    • A qué hora es el partido Monterrey vs. Xelajú - El encuentro arranca a las 9:00 pm tiempo del centro de México. A las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT
    • Dónde ver el partido Monterrey vs. Xelajú - El juego lo podrás ver por TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.
    Monterrey

